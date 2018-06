LONDRES - A Grã-Bretanha receberá 20 mil refugiados sírios "nesta legislatura", que acaba em 2020, anunciou nesta segunda-feira, 7, o primeiro-ministro, David Cameron, em uma declaração na Câmara dos Comuns.

No retorno do recesso de verão, Cameron informou aos deputados que os refugiados virão de campos em países na fronteira com a Síria. Por isso, não incluirão as pessoas que tenham chegado à Europa por seus próprios meios.

O primeiro-ministro explicou que, ao não fazer parte do acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, a Grã-Bretanha pode decidir "seu próprio enfoque" para resolver a crise de imigrantes que chega ao continente.

Na manhã de hoje, a União Europeia estabeleceu novas cotas nacionais de acolhimento para imigrantes que buscam asilo. Com isso, a Alemanha acolherá mais de 40 mil e a França, 30 mil de um total de 160 mil candidatos que o bloco quer que sejam realocados da Itália, Grécia e Hungria. /EFE e REUTERS