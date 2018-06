Grama seca e entulho podem ter causado incêndio nos EUA

Segundo Tom Piranio, um porta-voz do Departamento de Engenharia Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia, é possível que um pedaço de metal tenha caído em um arbusto seco, dando início a um incêndio que rapidamente se alastrou por causa dos ventos fortes.

Depois de atingir áreas montanhosas na costa e ameaçar milhares de residências, cerca 75% do incêndio já estava controlado neste domingo. Uma correnteza de ventos frios e úmidos ajudaram a reduzir significantemente o fogo. Autoridades esperam que o incêndio seja completamente contido na segunda-feira.

No seu pico, o fogo ameaçou cerca de 4.000 casas, mas danificou apenas 15. As informações são da Associated Press.