Grande explosão atinge prédios do governo na capital da Noruega

Uma grande explosão danificou instalações do governo norueguês no centro da capital do país, Oslo, nesta sexta-feira.

O escritório do primeiro-ministro, Jens Stoltenberg, foi atingido, deixando vários feridos, segundo testemunhas.

A explosão destruiu inúmeras janelas do prédio de 17 andares onde está o escritório de Stoltenberg e outros ministérios. O fogo atingiu o ministério do Petróleo.

Nem a polícia ou os bombeiros se posicionaram ainda sobre a causa da explosão. Testemunhas falam que há destroços de um carro na frente do prédio.