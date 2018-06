Grande falha na Internet provoca revisão geral de proteção à rede na China

Centenas de milhões de pessoas que tentavam visitar os sites mais populares da China na terça-feira à tarde acabaram redirecionados para a Dynamic Internet Technology (DIT), uma empresa que vende aos usuários chineses serviços sob medida contra a censura online.

Especialistas disseram que a avaria pode ter sido resultado de um ataque de hackers, segunda a agência oficial de notícias Xinhua, e especulações nesse sentido proliferaram na mídia nacional chinesa.

A DIT está ligada ao Falun Gong, um grupo espiritual banido na China que foi responsabilizado por ataques de hackers no passado.

Durante uma entrevista coletiva diária, o porta-voz da chancelaria chinesa Qin Gang disse ter "notado" relatos sobre o envolvimento do Falun Gong, mas afirmou não saber quem foi o responsável pela falha.

"Eu não sei quem fez isso ou de onde veio, mas o que eu quero salientar é o que isso nos faz lembrar mais uma vez que a manutenção da segurança da Internet precisa de uma fortalecida cooperação internacional. Isso mostra mais uma vez que a China é uma vítima de hackers."

No entanto, fontes familiarizadas com as operações de gestão da Internet do governo chinês disseram à Reuters que um ataque de hackers não foi a causa do mau funcionamento. Eles não quiseram ser identificados devido à sensibilidade da questão.

As fontes disseram que o incidente pode ter sido o resultado de um erro de engenharia, cometido em meio a mudanças no "Great Firewall", sistema utilizado pelo Partido Comunista para bloquear sites que considera indesejáveis - como o site da DIT, por exemplo.

A estatal Centro de Informação da Rede de Internet da China (CIRIC) disse que "o ataque" à Internet do país está sob investigação, de acordo com uma publicação desta quarta-feira em um microblog da emissora oficial CCTV.