Grande incêndio atinge mercado em Ajman, nos Emirados Árabes 

DUBAI- Um grande incêndio ocorreu na noite de quarta-feira (hora local), 5, em um mercado no Emirado de Ajman, nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com relatos da mídia e de uma testemunha no local.

A testemunha disse à agência Reuters que o incêndio, relatado anteriormente pelos jornais The National e Gulf News, estava sendo combatido pelos serviços de emergência.

O chefe da polícia de Ajman afirmou que o fogo foi controlado e não deixou mortos ou feridos.

Partes do mercado, que estava fechado há quatro meses devido a precauções contra o coronavírus, entraram em colapso e foram completamente consumidas pelo fogo, disse o xeque sultão bin Abdullah al-Nuaimi em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal WAM. Uma investigação será iniciada, acrescentou./ REUTERS