Grande mufti da Síria alerta Ocidente a não intervir

Os países ocidentais já descartaram uma intervenção militar ao estilo da Líbia contra o regime do presidente sírio Bashar Assad, que continua a repressão contra os manifestantes. Na semana passada, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse que não tinha nenhuma intenção em intervir na Síria.

Mas em discurso na noite do domingo, o clérigo Baddreddine, apontado para o cargo de grão mufti pelo governo e partidário de Assad, emitiu um claro alerta ao Ocidente. "Eu digo a vocês todos na Europa, eu digo à América, nós enviaremos homens-bomba que estão nos seus países, se vocês bombardearem a Síria ou o Líbano", disse Badreddine. "A partir de agora, será olho por olho e dente por dente", afirmou o clérigo. Os muçulmanos sunitas formam cerca de 74% da população síria. Assad e a elite do governo são muçulmanos alauitas, um ramo do xiismo. Grande parte da oposição síria é formada por sunitas.

Badreddine Hassoun falava a uma delegação de mulheres libanesas que vieram prestar condolências ao grande mufti, cujo filho foi morto a tiros por desconhecidos no começo deste mês. "Não venham para perto do nosso país, eu imploro a vocês" disse Badreddine, se dirigindo aos ocidentais.

As informações são da Associated Press.