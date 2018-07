Grande participação de candidatas marca votação

As eleições de hoje, para uma nova Assembleia Constituinte na Tunísia, terão uma das maiores participações femininas de qualquer pleito no Oriente Médio. Embora o país se destaque no mundo árabe em igualdade de gênero, para ativistas tunisianas o cenário atual não garante sua liderança na política.

As leis eleitorais definidas para o primeiro pleito da primavera árabe garantiram 50% das candidaturas às mulheres. Somente 6% das mais de 1 mil listas, porém, são encabeçadas por elas.

Como, em muitos casos, apenas o primeiro na lista terá um assento, a nova Assembleia deverá ser dominada por homens.

"A política ainda não chegou ao nível de nossas ambições", disse a líder da Associação Tunisiana para Mulheres Democráticas, a juíza Sana Ben Achour.

Com isso, a organização teme que direitos conquistados pelas mulheres na Tunísia, um dos países mais progressistas do mundo árabe nas questões de gênero, não serão explicitamente considerados na nova Constituição, que será escrita pela Assembleia eleita hoje.

Modernização. A Tunísia está entre os poucos países árabes que permitem às mulheres ocupar postos de alto escalão do Judiciário e atuar no governo ou em setores como medicina e até nas forças de segurança. Elas ocupam 55% das vagas nas universidades.

A Tunísia modernizou-se após a independência, em 1956, liderada por Habib Bourguiba. Ele tornou ilegal a poligamia, deu às mulheres o direito ao divórcio e determinou igualdade de direitos para ambos os sexos.

Mesmo com a história progressista da Tunísia, os partidos não estão dando chance às mulheres nessas eleições, alegando que elas não são tão elegíveis quanto os homens.

"Existe uma obrigação que é conseguir os melhores resultados. Paridade (de gênero) é uma coisa, mas a realidade (atual) é outra", diz Nejib Chebbi, o fundador do Partido Democrático Progressista, que se coloca como o guardião dos valores seculares contra os candidatos dos partidos islâmicos.

Apesar disso e de ser liderado por uma mulher, Maya Jribi, somente três candidatas lideram as listas do partido para os 33 distritos eleitorais. "Temos muito trabalho a fazer para preencher essa lacuna", diz. "Nosso objetivo é, acima de tudo, vencer as eleições."

Nos demais partidos não é diferente. A única exceção é o Eixo Democrático Moderno, aliança de pequenos partidos de esquerda e candidatos independentes, em que as mulheres encabeçam a metade das listas eleitorais.

O partido islâmico Ennahda, que promete direito de igualdade, também tem apenas três mulheres à frente de suas listas. Entre elas está Souad Abdel Rahim, uma farmacêutica que não usa o hijab (véu islâmico) e compete na capital, Túnis.

Youssra Ghannouchi, filha do fundador do partido, disse que ainda é difícil convencer as pessoas de que as mulheres podem ocupar cargos de liderança, principalmente porque sua participação na política até hoje tem sido em cotas garantidas por lei e não por escolha da sociedade.

Os desafios são ainda maiores no interior do país. "No interior, a ausência de mulheres na esfera política é total", diz Mounira Allawi, candidata do Partido do Movimento Democrático em Kasserine, no centro da Tunísia. "Muitos homens ainda não conseguem engolir a participação de mulheres na política." / AP