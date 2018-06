Grande rede hoteleira dos EUA delatava hóspedes ilegais para autoridade migratória

LOS ANGELES - O Motel 6, uma das maiores redes hoteleiras dos EUA, informou que funcionários de algumas de suas unidades no Estado do Arizona entregavam diariamente informação sobre hóspedes em situação ilegal no país à autoridade migratória.

"Obtivemos informações de que em certas unidades do Motel 6 na área de Phoenix (maior cidade do Arizona) estavam entregando voluntariamente e todos os dias uma lista de hóspedes ao Serviço de Imigração e Controle (ICE)", revelou o próprio grupo em uma mensagem enviada à agência France-Presse na quinta-feira 14.

"Foi uma decisão local e tomada sem o conhecimento da nossa gerência. Quando soubemos, isso foi suspenso", acrescentou o Motel 6.

O jornal Phoenix New Times revelou que, entre fevereiro e agosto, o ICE fez ao menos 20 prisões em unidades do Motel 6.

Yasmeen Pitts O'Keefe, porta-voz do ICE, disse que "por razões de segurança" não revela ou discute "informação específica sobre as fontes de suas operações, mas destacou que "hotéis e motéis, incluindo na área de Phoenix, têm sido utilizados com frequência por organizações criminosas dedicadas a atividades ilegais altamente perigosas, como o tráfico de pessoas".

O Motel 6 informou que "emitirá uma orientação a cada uma de suas mais de 1.400 unidades em todo o país para deixar claro que está proibido oferecer listas diárias de hóspedes ao ICE".

No ano fiscal de 2016 - outubro de 2015 a setembro de 2017 -, o ICE deportou 240.255 imigrantes ilegais, a maioria de México, Guatemala, Honduras e El Salvador. / AFP