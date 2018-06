Ônibus pega fogo após colisão na Tailândia e deixa 20 mortos

BANGCOC - Ao menos 20 pessoas morreram nesta sexta-feira, 30, na Tailândia, quando um ônibus que transportava trabalhadores de Mianmar pegou fogo após uma colisão, segundo informações de fontes oficiais.

Três passageiros ficaram feridos no acidente e foram transferidos para um hospital, de acordo com informações do chefe dos bombeiros da Província de Tak, Kollawat Sabsongsuk. No ônibus viajavam 49 pessoas. A polícia local disse que 27 conseguiram escapar das chamas, mas uma delas teve ferimentos graves.

O veículo caiu durante a madrugada na estrada 12, quando viajava de Mae Sot, na fronteira com Mianmar, para um região industrial em Pathum Thani, ao norte de Bangcoc, afirmou Sabsongsuk.

Além do motorista tailandês e sua mulher, o ônibus transportava 47 birmaneses que tinham conseguido completar o longo processo para obter a licença de trabalho que as autoridades tailandesas impõem aos imigrantes.

Acidentes como este são frequentes no país em razão do pouco respeito às normas de trânsito e à condução temerária dos motoristas, que em muitos casos passam mais de 12 horas na estrada. / EFE