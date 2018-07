Grécia: bomba explode em escritório de ex-premiê Uma bomba de fabricação caseira explodiu nesta terça-feira na frente do escritório do ex-primeiro-ministro da Grécia, Costas Simitis, provocando um incêndio no prédio, disse a polícia. Ninguém ficou ferido. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, que aconteceu no quinto andar de um edifício de apartamentos no centro de Atenas. Ataques incendiários de grupos anarquistas são comuns na capital grega. Simitis, um socialista, foi primeiro-ministro da Grécia entre 1996 e 2004.