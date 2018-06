Grécia: busca por coalizão continua, diz Venizelos

"As conversas continuam, mas estamos prontos para as eleições", afirmou Venizelos em um discurso a candidatos do Partido Socialista imediatamente após negociações entre o presidente do país, Karolos Papoulias, e os chefes dos três principais partidos gregos sobre um governo de coalizão. As conversas se encerraram sem uma solução, após mais de uma hora de reunião na mansão presidencial. Porém, os esforços nesse sentido devem continuar. As informações são da Dow Jones.