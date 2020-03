Grécia confina imigrantes em campos para evitar propagação do coronavírus

ATENAS - O governo grego ordenou o confinamento de imigrantes em todos os campos do país na terça-feira, 17, para impedir a propagação do novo coronavírus.

"As visitas de indivíduos ou organizações serão adiadas por 14 dias", disse um comunicado do Ministério de Migração da Grécia. Somente os trabalhadores dos campos estarão autorizados a entrar e os requerentes de asilo só poderão sair em caso de emergência. "A temperatura será medida para todos que chegarem", acrescentou o comunicado.

Duas vezes por dia, os solicitantes de asilo recebem informações sobre a situação em vários idiomas, afirmou o comunicado.

Dezenas de milhares de imigrantes moram nos campos, muitos deles superlotados, na Grécia continental e nas ilhas do Mar Egeu. Na sexta-feira, a ONG Médicos Sem Fronteiras pediu "a evacuação urgente dos campos" devido às circunstâncias.

Até o momento, a Grécia, com 10,7 milhões de habitantes, registrou 331 casos de coronavírus, quatro deles fatais.

O país decidiu que todos os viajantes que vierem do exterior ficarão 14 dias em quarentena e que todas as lojas, exceto as que vendem alimentos e itens básicos, serão fechadas a partir de quarta-feira. /AFP