Grécia e Itália divergem sobre número de passageiros de balsa que pegou fogo Autoridades da Grécia e da Itália estão divergindo sobre o número de passageiros presentes na balsa que pegou fogo no último domingo, 28, no trajeto entre os dois países no mar Adriático. De acordo com o procurador italiano, Giuseppe Volpe, a embarcação pode ter transportado 98 pessoas a mais do que o registrado oficialmente. Já o Ministério da Marinha da Grécia afirma que somente 18 passageiros não estavam na lista oficial.