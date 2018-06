Grécia empossa governo provisório antes de eleições

inconclusivo no último dia 6 não permitir que as lideranças partidárias selassem um acordo para a formação de um governo de coalizão no Parlamento.

O gabinete de 16 membros tomou posse em cerimônia no palácio presidencial, em Atenas. Num ato meramente formal, também assumiram 300 parlamentares, que ocuparão os assentos apenas até sábado, quando o Parlamento deverá ser dissolvido com o anúncio formal da data das novas eleições.

O governo será liderado pelo chefe do Conselho de Estado, Panagiotis Pikrammenos, que ontem foi empossado premiê interino. Prikramenos, de 67 anos, substituiu Lucas Papademos - um ex-vice-presidente do Banco Central Europeu -, que foi escolhido em novembro para liderar um governo de união e que foi incumbido de negociar o pacote de ajuda no valor de ? 130 bilhões e a reestruturação da dívida do país.

O fracasso na formação de um governo de união levantou dúvidas sobre o futuro da Grécia na zona do euro, uma vez que os partidos de oposição são contrários às medidas de austeridade impostas ao país em troca do auxílio financeiro. As informações são da Associated Press e Dow Jones.