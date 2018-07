Grécia enfrenta protestos após suicídio de aposentado

Mais de 1,5 mil pessoas se reuniram e entraram em confronto com a polícia ontem na Praça Syntagma, horas depois de um farmacêutico aposentado de 77 anos se matar no local com um tiro na cabeça.

Novas manifestações, que deverão contar com a participação de ativistas de mídia social e estudantes, estão marcadas para hoje.

No bilhete que deixou, o idoso disse que não tinha mais como sobreviver com sua aposentadoria e que esperava que os gregos "pegassem em armas e enforcassem os traidores" na praça. O suicídio aconteceu a poucas centenas de metros da entrada do prédio do Parlamento grego.

A Grécia está em seu quinto ano de uma grave recessão econômica, que se agravou com uma série de medidas de austeridade que o país adotou para atender as exigências de seus credores internacionais da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. As informações são da Associated Press.