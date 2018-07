Grécia envia 3.500 policiais a Salonica O governo grego decidiu enviar nesta sexta-feira uma força policial de 3.500 homens para a cidade de Salonica, no norte do país, onde vários sindicatos de trabalhadores planejaram manifestações para o sábado, contra novos cortes no orçamento que o primeiro-ministro Antonis Samaras deverá ordenar. Salonica é a segunda maior cidade do país.