Grécia envia equipe para checar navio com imigrantes

O navio Blue Sky, que tem bandeira da Moldávia, navega sob tempo ruim e acredita-se que abrigue entre 400 e 600 imigrantes. Autoridades gregas afirmaram que o navio já emitiu um segundo pedido de socorro.

Segundo um oficial da guarda costeira grega em Corfu, os imigrantes do navio podem ser sírios e a embarcação rumava para a Croácia. Há relatos de homens armados entre os tripulantes. "Não se sabe se o pedido de socorro veio por causa do tempo ruim ou por causa dos homens armados", afirmou.

O incidente acontece dois dias depois que uma balsa grega com mais de 400 pessoas pegou fogo na mesma região, obrigando autoridades gregas e italianas a iniciar uma grande operação de resgate. Ao menos dez pessoas morreram no acidente com a balsa. (Marcelo Osakabe, com informações da Associated Press e da Dow Jones Newswires - marcelo.osakabe@estadao.com)