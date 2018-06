Grécia espionou embaixadores dos EUA, diz ex-ministro

As declarações do ex-ministro grego foram feitas durante entrevista a uma rádio FM sobre as recentes revelações sobre a espionagem da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA, na sigla em inglês) no exterior. De acordo com reportagem da revista alemã Der Spiegel, documentos da NSA apontam Atenas como um dos locais onde a agência americana tinha capacidade de monitoração.

Pangalos não especificou o intervalo de monitoração dos embaixadores americanos, mas afirmou que não durou muito tempo. Ele afirmou que a espionagem das conversas telefônicas dos diplomatas dos EUA não revelaram nada particularmente significativo. "Mas algumas vezes era muito interessante ouvir o embaixador americano questionar seu colega em Ancara, ou alguém no Departamento de Estado, ''o que Pangalos está fazendo?''", afirmou. Fonte: Associated Press.