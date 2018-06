Grécia: esquerda critica declarações de Lagarde Dois dos maiores partidos da esquerda da Grécia, o Socialista (Pasok) e a Coalizão de Esquerda (Syriza) rechaçaram neste domingo as declarações feitas no sábado pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, a qual afirmou ter pouca simpatia com os que criticam as medidas de austeridade na Grécia e também disse que as crianças africanas precisam de mais ajuda que as crianças gregas.