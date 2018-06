Grécia: esquerda radical recusa apoio à coalizão

Tsipras fez os comentários hoje após se reunir com o presidente grego, Karolos Papoulias, e com os líderes do conservador Nova Democracia e do Partido Socialista (Pasok). Papoulias está fazendo um último esforço para construir um acordo e acabar com o impasse criado após as eleições do último domingo, que não deixaram nenhuma legenda com assentos suficientes no Parlamento para formar um governo.

Se nenhum acordo for fechado, a Grécia deve realizar novas eleições no próximo mês, prolongando as incertezas políticas e colocando em risco a adesão do país ao euro. As informações são da Associated Press.