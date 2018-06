Grécia: esquerda radical rejeita coalizão, diz Samaras O líder do conservador Nova Democracia, Antonis Samaras, disse que o partido Coalizão de Esquerda Radical (Syriza) bloqueou todos os esforços para a formação de um governo de coalizão durante as conversas hoje com o presidente da Grécia, Karolos Papoulias, que são vistas como o último esforço para evitar novas eleições.