Grécia garante que lista de reformas será apresentada no domingo

"Nós estamos no processo de compilar a lista de reformas para as instituições", contou à imprensa Yanis Varoufakis, após reunião com o primeiro-ministro Alexis Tsipras.

Após seguidas semanas de desconfiança, a Grécia e credores das 19 nações da zona do euro entraram na sexta-feira em acordo, no qual estende o socorro financeiro ao país, evitando a quebra e sua saída da zona do euro.

Varoufakis disse hoje que a lista de reformas dará aos credores tempo para avaliá-la e acrescentou que está muito confiante de que será aprovada pelas instituições, isto é, pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), mais conhecida como troika.

O ministro informou que a Grécia e credores discutirão as reformas por meio de teleconferência na segunda-feira. Se aprovada, as conversas para a conclusão do pacote de resgate continuarão. Caso contrário, os ministros de finanças da zona do euro se reunirão novamente na terça-feira. Fonte: Associated Press.