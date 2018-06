Grécia: ministro de Finanças irá aos EUA para conversar com FMI e Tesouro O ministro de Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, irá viajar para Washington, nos Estados Unidos, para se reunir com a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, e com autoridades do Tesouro americano, de acordo com divulgação do governo da Grécia.