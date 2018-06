Grécia não precisa de ajuda adicional, diz premiê

"Nós não precisamos de um novo programa de ajuda", disse Samaras em entrevista publicada neste final de semana. "Estamos atingindo os objetivos de nosso atual programa, que está mostrando resultados."

De acordo com o jornal, Samaras disse que não tem conhecimento de que a Alemanha esteja planejando outro programa de resgate para a Grécia. Na semana passada, a mídia local publicou que o Ministério das Finanças alemão estaria preparando um terceiro pacote de assistência ao governo de Atenas.

Ao mesmo tempo, no entanto, Samaras disse que há um acordo com a União Europeia que permite a redução da dívida grega se o país a atingir as metas fiscais, como passar a ter superávit primário. Fonte: Market News International.