Grécia não sairá da zona do euro, afirma Juncker A Grécia não sairá da zona do euro, afirmou o presidente do Eurogrupo e primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, antes da reunião que terá com o governo grego. "Não, eu não acho que isso acontecerá", disse Juncker ao jornal austríaco Tiroler Tageszeitung ao ser perguntado se a Grécia deveria deixar o bloco monetário.