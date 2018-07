Grécia nomeia novo gabinete e confirma Rapanos

O presidente do Banco Nacional da Grécia, Vasilios Rapanos, foi nomeado ministro das Finanças do país. Rapanos, de 65 anos, é economista por formação e é presidente do Banco Nacional da Grécia, o maior credor do país, desde dezembro de 2009. Ele participou ativamente das conversas em torno da recente reestruturação da dívida grega de 200 bilhões de euros.

Antes de ser nomeado para o Banco Nacional da Grécia, Rapanos foi pesquisador adjunto da Fundação de Pesquisa Econômica e Industrial, um centro de estudos, e, entre 2000 e 2004, foi presidente do Conselho de Assessores Econômicos do Ministério da Economia e das Finanças. Ele vai substituir o ministro interior das Finanças, George Zanias.

Entre outros tecnocratas, Yannis Stournaras, um economista local proeminente e amplamente respeitado, foi nomeado para o Ministério do Desenvolvimento. Dimitris Avramopoulos será o ministro das Relações Exteriores e Panos Panagiotopoulos ficará no Ministério da Defesa. As informações são da Dow Jones.