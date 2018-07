Grécia planeja reduzir impostos e estimular baixa renda

Um comitê com representantes dos três partidos que apoiam a coalizão - o conservador Nova Democracia, os socialistas do Pasok e o Esquerda Democrática, o menor do grupo - concordaram com as medidas e também com a extensão "em pelo menos dois anos" do período para a adoção de um duro plano de recuperação do país, que seria encerrado em 2014.

"O prazo orçamentário para o fim do período de ajuste será ampliado em mais anos para dar suporte à demanda, ao crescimento e ao emprego", diz o documento.

Formado após a eleição de domingo, o governo concordou nesta semana em reduzir o imposto sobre valor agregado para restaurantes e produtos agrícolas e em dar suporte para pensionistas de baixa renda, revertendo alguns dos cortes adotados recentemente. Outras medidas incluem a redução do setor público por meio de planos de aposentadoria, em vez de demissões, o aumento gradual da isenção para pagamento de impostos para a média dos países europeus e a extensão, em um ano, do pagamento de benefícios para desempregados.

"O objetivo geral é não reduzir mais os salários e pensões e não aumentar os impostos", diz o documento.

Tendo em vista que a Grécia está em seu quinto ano de recessão e os índices de desemprego atingem altas recordes, o plano pode ajudar a acalmar sindicatos e ajudar o governo a conquistar o apoio do povo, mas, por outro lado, pode colocar o país em rota de colisão com seus credores internacionais, que exigem cortes substanciais nos gastos públicos.

O porta-voz do governo, Simos Kedikoglou, disse que conversações com parceiros europeus sobre decisões políticas ainda continuam e que o período de implementação vai depender do curso da economia grega. "Precisamos ajudar empresas pequenas e médias, assim podemos combater o desemprego", disse ele. As informações são da Dow Jones.