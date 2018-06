Grécia pode obter recursos ociosos do orçamento da UE Uma operação que permitiria que a Grécia tenha acesso a reservas consideráveis de tesouraria de várias partes do governo poderia fornecer mais de 3 bilhões de euros para os cofres do Estado, embora a administração precisa de consultar as vias legais, de acordo com uma fonte sênior da União Europeia.