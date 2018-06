Grécia prende quatro suspeitos de terrorismo

As autoridades gregas enviaram fotos, impressões digitais e material para exame de DNA para a Bélgica e estão esperando para confirmar se o suspeito realmente é Abaaoud. Dois supostos terroristas foram mortos durante uma troca de tiros e um terceiro ficou feriado em uma ampla ação da polícia belga nesta quinta-feira.

A imprensa belga havia divulgado que as autoridades locais ainda estavam atrás de um suspeito, que tem origem marroquina, teria lutado com o Estado Islâmico na Síria e supostamente estaria na Grécia. Fonte: Associated Press.