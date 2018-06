Grécia pretende arrecadar 500 milhões de euros com privatização de porto A Grécia pretende arrecadar pelo menos 500 milhões de euros com a privatização do porto Piraeus, segundo autoridades do país que preferiram não se identificar. O plano de privatização é um assunto controverso, e políticos do governo de esquerda do país deram declarações conflitantes a respeito da transação, o que tem assustado os credores. Entretanto, funcionários de alto escalão do governo afirmaram, de forma privada, que a privatização será realizada.