Grécia: projeção para dívida seria pior que o esperado As projeções de curto e longo prazos do nível da dívida soberana da Grécia são piores que o esperado, informou o jornal alemão Welt am Sonntag, citando fontes familiarizadas com o assunto. "Os gregos estão indo em direção a um nível de endividamento de 140% do Produto Interno Bruto no ano de 2020", afirmou uma pessoa à publicação.