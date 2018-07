Grécia quer prorrogar plano de recuperação do país O novo governo de coalizão da Grécia, que assumiu na quarta-feira, pretende restringir as demissões no setor público e alongar por mais dois anos o plano de recuperação do país, imposto em troca de pacotes de ajuda concedidos pela União Europeia e Fundo Monetário Internacional, segundo um documento oficial divulgado neste sábado.