Grécia reforça a fronteira para conter refugiados sírios A Grécia está quadruplicando o número de guardas na fronteira com a Turquia e reforçando a segurança na Trácia, em parte por causa de um possível fluxo de refugiados sírios, disse nesta segunda-feira o ministro do Interior grego, Nikos Dendias. A Grécia é a porta de entrada principal para milhares de imigrantes clandestinos do Oriente Médio e da Ásia que tentam entrar na União Europeia (UE), atravessando a fronteira com a Turquia na Trácia. Já a Turquia está abrigando dezenas de milhares de sírios que fogem da guerra civil.