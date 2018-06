Grécia se aproxima do fim dos resgates, diz ministro A Grécia está se aproximando do fim dos pacotes de resgate e em breve poderá se financiar por conta própria, afirmou o ministro de Finanças do país, Gikas Hardouvelis, em uma entrevista publicada neste sábado pelo jornal To Vima. Desde que entrou em recessão, em 2008, a economia do país já encolheu mais de 25%, com a fragilidade econômica exacerbada pelas rígidas medidas de austeridade impostas pelos credores internacionais.