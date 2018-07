Grécia: Servidores municipais fazem greve pelo 2º dia Os servidores municipais gregos entraram hoje no segundo dia seguido de greve. Eles protestam contra o fato de terem sido incluídos em um plano do governo para reduzir o número de servidores públicos civis e atender às exigências dos credores externos do país em troca de um multibilionário resgate financeiro.