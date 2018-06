Grécia: Syriza diz que não romperá com credores, mas apresentará novo plano O líder do partido de esquerda Syriza e provável próximo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, disse que não irá romper com os credores do país, mas reiterou que o povo grego votou pelo fim das medidas de austeridade e abolição da Troika.