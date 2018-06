Grécia: Syriza lidera eleição com 35% dos votos; 17,6% das urnas apuradas Com 17,6% das urnas apuradas, o partido de esquerda Syriza lidera a eleição na Grécia com 35% dos votos, contra 29,3% do partido Nova Democracia, do primeiro-ministro Antonis Samaras, de acordo com números oficiais.