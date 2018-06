Grécia: Syriza tem 30% da intenção de voto

De acordo com a sondagem da Public Issue divulgada pela emissora de televisão SKAI e o jornal Kathimerini, se as eleições fossem hoje o Syriza obteria 30% dos votos, enquanto o conservador Nova Democracia ficaria com 26%, levando em conta apenas os votos válidos.

Após os principais partidos políticos não conseguirem chegar a um acordo para a formação de um governo de coalizão depois das eleições de 6 de maio, a Grécia se prepara apara o novo pleito, que está sendo visto como um referendo sobre a permanência do país na zona do euro. O Syriza diz que é a favor da permanência do país no bloco, mas defende medidas que são incompatíveis com essa postura, como um calote de três anos e um auditoria da dívida pública.

Ainda segundo a pesquisa divulgada hoje, o Partido Socialista (Pasok) deve conquistar 15,5% dos eleitores, enquanto o Gregos Independentes deve ficar com 8% dos votos e o Esquerda Democrática teria um apoio de 6,5%. Também conseguiriam representação no Parlamento o Partido Comunista (5%) e o neo-nazista Aurora Dourada (4%). A aliança Recreate Greece-Drassi, criada esta semana, oscila perto do limite mínimo para entrar no Parlamento, de 3%.

De acordo com a legislação grega, o partido que fica em primeiro lugar nas eleições, seja por qual margem for, ganha um bônus de 50 cadeiras no Parlamento.

