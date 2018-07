Grécia tem 2º dia de greve geral contra austeridade

Os manifestantes se dirigiam à Praça Syntagma, na capital, nas proximidades do Parlamento. Um sindicato prometeu fazer um cinturão de pessoas no entorno do Parlamento, para impedir que os deputados cheguem ao prédio para o voto sobre cortes de gasto e o aumento dos impostos exigidos pelos credores internacionais gregos.

A lei obteve aprovação inicial na primeira votação na noite de quarta-feira. Os deputados devem agora votar temas como a suspensão com salários reduzidos de 30 mil funcionários públicos e a suspensão de garantias coletivas de algumas categorias.

Os credores do país exigem as medidas antes de entregar à Grécia uma nova parcela de 8 bilhões de euros, do pacote de 110 bilhões de euros do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia. Caso não receba o dinheiro, a Grécia ficará sem fundos em meados de novembro.

As medidas de austeridade são muito impopulares no país. Até deputados do governista Partido Socialista criticaram a medida, com vários deles indicando que poderiam votar contra alguns dos artigos mais polêmicos da lei. A divisão pode enfraquecer ainda mais a maioria estreita do primeiro-ministro George Papandreou no Parlamento. O governo controla 154 das 300 cadeiras do Legislativo.

Na quarta-feira, mais de 100 pessoas protestaram pelo país, com alguns incidentes violentos. Houve confrontos esporádicos entre manifestantes e policiais durante a noite. Segundo autoridades, 50 policiais e pelo menos três manifestantes se feriram nos confrontos. As informações são da Associated Press.