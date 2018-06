Grécia tem protestos violentos nas ruas

Confrontos entre policiais e manifestantes também ocorreram na cidade de Tessalonica. Durante a noite, policiais usaram gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral depois de uma multidão ter espancado dois policiais à paisana.

Os protestos lembram a morte do jovem de 15 anos Alexandros Grigoropoulos em 2008 na capital do país. O evento levou a duas semanas de violência nas ruas, algo que não ocorria há décadas na Grécia.

Neste sábado, cerca de 5 mil pessoas marcharam em Atenas em direção ao local onde o jovem foi morto, segundo a polícia. Durante a passeata, um grupo invadiu uma loja da rede de vestuário Zara. Pilhas de roupas foram retiradas e fogo foi ateado nelas.

O enfrentamento ocorreu no bairro de Exarchia, região onde Grigoropoulos morreu, um local conhecido por concentrar esquerdistas e anarquistas. Os protestos ocorrem no momento em que outras manifestações violentas estão sendo promovidas por apoiadores de um dos amigos do jovem morto, um anarquista condenado por assalto a banco e que está na prisão. Fonte: Associated Press.