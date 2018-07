Grécia terá ajuda se aprovar plano, diz ministro alemão

Em comentários divulgados hoje, Schaeuble disse estar "confiante" de que Atenas conseguirá aprovar o plano de austeridade, que inclui corte de despesas e elevação de impostos. Ao mesmo tempo, ele alertou que se o pacote não passar, "a estabilidade de toda a zona do euro estará em perigo."

Parlamentares gregos votarão na próxima semana um plano de austeridade de médio prazo de 28 bilhões de euros (US$ 39,8 bilhões) e uma lei de execução. Schaeuble também afirmou à publicação alemã Bild am Sonntag que "gostaria de ver a oposição na Grécia apoiar o governo, como vimos em Portugal e na Irlanda". As informações são da Associated Press.