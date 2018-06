Grécia terá mais prazo se fizer reforma, diz austríaco O chanceler da Áustria, Werner Faymann, disse que a Grécia poderá conseguir uma prorrogação dos prazos para pagar sua dívida se garantir que está implementando os cortes de gastos e as reformas econômicas que prometeu executar. "Vejo uma boa chance de a Grécia cumprir seus acordos com a União Europeia, mas obter mais tempo para pagar sua dívida", disse o chefe do governo austríaco em entrevista a ser publicada neste domingo pelo jornal Österreich.