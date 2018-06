Grécia vai emitir 1º bônus de longo prazo desde resgate

O país vai vender pelo menos 500 milhões de euros (US$ 689,9 milhões) em bônus de cinco anos, segundo um dos bancos que coordenará a operação. Pessoas com conhecimento do assunto dizem que a emissão pode chegar a 2,5 bilhões de euros, com o yield (retorno ao investidor) em torno de 5,25% a 5,5%.

Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase e Morgan Stanley foram contratados para coordenar a venda.

A emissão será um importante marco na recuperação da Grécia, após uma grave crise fiscal que isolou o país dos mercados globais de bônus e o levou a receber dois programas de ajuda e a conduzir uma reestruturação de dívida no total de 200 bilhões de euros.

A Grécia tem rating Caa3 pela Moody''s e B- pela Standard & Poor''s e Fitch. Fonte: Dow Jones Newswires.