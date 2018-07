Greenpeace invade usina nuclear na França

"Com esta ação não violenta, o Greenpeace mostra que as instalações nucleares da França são vulneráveis. Simples ativistas, com intenções pacifistas a poucos meios, conseguiram alcançar o coração da usina nuclear", afirmou a porta-voz do grupo, Sophia Majnoni. "Esta é a maior prova de que o sistema de segurança existente não é suficiente", acrescentou. "Vários de nossos ativistas alcançaram o topo de um dos dois reatores", revelou a porta-voz. A direção da usina recusou-se a fazer comentários. Representantes da Electricite de France não foram encontrados para comentar o assunto.