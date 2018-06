Greenpeace rejeita insinuações de pirataria

Em comunicado divulgado neste sábado, o advogado-geral do Greenpeace, Jasper Teulings, disse que o anúncio de que o Comitê de Investigação da Rússia está considerando fazer acusações formais de pirataria contra o grupo não é válido e "cheira a desespero".

Desde que o navio do Greenpeace foi tomado pela Guarda Costeira russa em águas do Ártico, na quinta-feira, a organização não consegue entrar em contato com a embarcação. Os ativistas continuam a bordo do navio, que está sendo rebocado para o porto mais próximo, de Murmansk.

O Chefe da Casa Civil da Rússia, Sergei Ivanov, disse hoje a jornalistas em Estocolmo que o Greenpeace agiu de "forma muito radical" e comparou o protesto na plataforma à "pirataria de estilo somali". Fonte: Associated Press.