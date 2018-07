Gregos estão divididos entre 10 partidos, diz pesquisa

ATENAS - Os conservadores gregos estão liderando as pesquisas de intenção de voto sobre seus rivais socialistas, indicaram três pesquisas publicadas nesta sexta-feira, 20, em jornais locais, antes das eleições gerais de 6 de maio. As sondagens indicam que o número de partidos no Parlamento passará de cinco para dez e entre os grupos políticos que chegarão ao Congresso está o violento partido de extrema direita Aurora Dourada. Isso sinaliza descontentamento com as medidas de austeridade que o governo de coalizão do primeiro-ministro interino, Lucas Papademos, teve que adotar para receber o segundo pacote de socorro do Banco Central Europeu (BCE), da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Veja mais:

Em crise, Grécia corta orçamento de museus

Cidade grega tenta driblar crise com moeda alternativa ao euro

Bancos gregos anunciam perdas recordes após troca de bônus

Os partidos mais tradicionais, o socialista Pasok e o Nova Democracia, de centro-direita, que governaram a Grécia durante as últimas quatro décadas, têm sido parceiros turbulentos na coalizão de governo de Papademos, que negociou os enormes acordos de reestruturação da dívida pública grega com os bancos e o segundo pacote de resgate. Essas tarefas foram essenciais para evitar uma moratória total da Grécia.

Uma pesquisa feita para o diário Ethnos, de Atenas, indica que 21,9% dos eleitores pretendem votar no Nova Democracia e 17,8% no Pasok. Isso daria aos dois partidos 155 cadeiras no Parlamento de 300, o que garantiria uma maioria muito estreita. Atualmente, os dois partidos combinados têm 201 cadeiras.

"O apoio popular aos dois partidos é muito baixo, uma vez que foram eles que pagaram o preço pela adoção das duras medidas de austeridade", disse Thomas Gerakis, executivo-chefe do Instituto Marketing Research Communications, que fez a pesquisa. A pesquisa feita para o Ethnos entrevistou 1.001 eleitores entre 17 e 19 de abril. A pesquisa indica que outros partidos de esquerda e extrema esquerda, todos rivais, receberão 29% dos votos, enquanto os partidos de direita receberão outros 17,6% dos votos. A Aurora Dourada receberá 5,2% dos votos. A margem de erro não foi divulgada.

Duas outras pesquisas, publicadas nos diários Ta Nea e Eleftheros, divulgaram resultados parecidos, mas uma das pesquisas deu sete pontos porcentuais de vantagem ao Nova Democracia.

As informações são da Associated Press