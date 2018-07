Gregos iniciam greve geral de 2 dias contra austeridade

Funcionários públicos dos ônibus da capital grega, além de taxistas e operadores de metrô e trens, aderiram ao movimento e o tráfego aéreo também foi prejudicado, com muitos voos cancelados após controladores do setor se recusarem a trabalhar. Além disso, navios que conectam as ilhas gregas permaneceram atracados nos cais.

A expectativa é que milhares de pessoas participem hoje de uma marcha em Atenas convocada pelos dois principais grupos sindicais do país, o GSEE e o ADEDY, embora a greve no transporte público possa impedir muitos manifestantes de chegarem ao centro da cidade.

O pacote de austeridade, submetido ao Parlamento ontem à noite, inclui medidas como a elevação da idade de aposentadoria para 67 anos, além de cortes de 5% a 15% em pensões que ultrapassem 1.000 mil euros (US$ 1.280) por mês. Também estão previstas reduções salariais para acadêmicos, médicos, juízes, diplomatas e membros da Forças Armadas e a diminuição dos recursos para a saúde pública.

Numa sessão de emergência marcada para amanhã, os parlamentares gregos vão votar o projeto de austeridade de 1.500 páginas, que propõe 18,5 bilhões (US$ 23,6 bilhões) em novos cortes e outras reformas até 2016. A adoção do plano é uma precondição para a Grécia garantir a liberação de uma tranche de 31,5 bilhões de euros de seu pacote de resgate, concedido pela Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE). Sem o empréstimo, a Grécia poderá ficar inadimplente em meados deste mês. As informações são da Dow Jones.