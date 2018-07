Gregos protestam contra medidas de austeridade

O protesto foi pacífico e os manifestantes gritaram "Ladrões" em frente ao prédio do Parlamento. Foi o terceiro domingo consecutivo em que os gregos realizaram passeatas desse tipo, organizadas nas redes sociais por um novo movimento de cidadãos que se dizem "indignados". Sindicatos estão convocando uma greve geral na quarta-feira.

Desde maio do ano passado, quando a Grécia recebeu empréstimo de 110 bilhões de euros, o governo socialista vem sendo supervisionado pela União Europeia (UE), pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Central Europeu (BCE), pois encontra dificuldades para colocar as finanças em ordem. Apesar do empréstimo, o governo não foi capaz de cumprir uma série de promessas, de modo que o FMI e a UE discutem um novo pacote de ajuda. Em troca, a Grécia teria de implantar um pacote de austeridade de 28,4 bilhões de euros, para reduzir o déficit orçamentário a menos de 1% do PIB até 2015, ante 10,5% do PIB no ano passado. O pacote será votado pelo parlamento neste mês. As informações são da Dow Jones.