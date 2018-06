Gregos vão às ruas de Atenas em protesto contra o governo

Ninguém foi detido durante a onda de violência entre quinta-feira e sexta-feira no bairro de Exarchia, onde tais cenas são comuns. As mais recentes manifestações contra a austeridade, que contaram com cerca de 300 pessoas, não foram os primeiros protestos contra o governo de esquerda, eleito em janeiro.

No início deste mês, dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia do lado de fora de um centro de detenção de migrantes, em protesto contra as condições no local e o suposto atraso do governo no compromisso de liberar os migrantes.

Nos protestos de Atenas na quinta-feira à noite, a polícia manteve uma distância discreta, seguindo as promessas do governo em diminuir a presença dos agentes de segurança em Exarchia e evitar entrar em confronto com os manifestantes. Fonte: Associated Press.