Greve de 48 horas no Chile começa com violência Um ônibus foi incendiado em Santiago nesta terça-feira, no primeiro dia de uma greve nacional de 48 horas no país, informa o jornal La Tercera em seu site. Além disso, foram montadas uma dezena de barricadas na zona metropolitana da capital chilena e ocorreram confrontos entre manifestantes encapuzados e a polícia, afirma o diário.